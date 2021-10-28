Умер почетный президент Международной федерации самбо Михаил Тихомиров

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Почетный президент Международной федерации самбо (FIAS) Михаил Тихомиров умер на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Час назад после долгой продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Иванович, почетный президент FIAS, ВФС, заслуженный тренер РСФСР. Самбисты России соболезнуют семье и близким Михаила Ивановича Тихомирова", - сказал Елисеев.

Тихомиров являлся главой FIAS (1997-2004) и президентом Европейской федерации самбо (1992-1998). Возглавлял Всероссийскую федерацию самбо (1991-2001) и Союз национальных и неолимпийских видов спорта России (2010-2019). Был награжден орденом Почета (1998) и медалью "За трудовую доблесть" (1980).