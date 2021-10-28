Спонсор гандбольного клуба СКИФ заявил о погашении задолженностей перед игроками

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Инвестор гандбольного клуба СКИФ из Краснодарского края рассказал о возникшей задержке с перечислением средств, на данный момент финансовые вопросы улажены, долги перед игроками и тренерами погашены. Об этом сообщили в оперативном штабе региона журналистам в четверг.

27 октября генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин сообщил ТАСС, что СКИФ попросил разобраться с финансовыми проблемами.

"Главный инвестор гандбольного клуба СКИФ не отказывается от своих финансовых обязательств", - говорится в сообщении оперштаба.

Также приводится комментарий представителя главного спонсора клуба, где говорится, что произошла задержка с перечислением финансовых средств, но задолженности по заработной плате перед игроками, тренерами и сотрудниками клуба уже нет. "Гандболисты приступили к подготовке к третьему раунду Кубка ЕГФ, уже 27 ноября СКИФ встречается с клубом "Поважска-Бистрица" из одноименного словацкого города", - приводятся слова представителя главного спонсора клуба.

СКИФ располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, не одержав ни одной победы в восьми матчах. Команда выступает в третьем по силе еврокубковом турнире - Кубке Европейской гандбольной федерации.