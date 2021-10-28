Российский боец Волков предсказал упорный поединок против поляка Тыбуры

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Александр Волков предсказал напряженный поединок против поляка Марчина Тыбуры на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267. Об этом Волков заявил ТАСС.

"Соперник любит поработать в стойке в последнее время. Сам по себе оппонент очень упорный, думаю, для зрителей будет захватывающий бой. Касательно его навыков в джиу-джитсу, возможно, у меня получится немного раскрыться в этом плане", - сказал Волков.

Поединок пройдет на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.