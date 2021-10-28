Минимальная цена билета на матч сборных России и Кипра составляет 600 рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Самый дешевый билет на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра в Санкт-Петербурге стоит 600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Матч пройдет на "Газпром Арене" 11 ноября, встреча начнется в 20:00 мск. Матч смогут посетить не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

Самый дорогой билет стоит 2 300 рублей. При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кода, подтверждающего у зрителей наличие действующего сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в Российской Федерации, или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность.

В заключительной игре отборочного турнира россияне встретятся со сборной Хорватии 14 ноября в Сплите. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5).