Боец UFC Волков рассказал об общении с подписчиками в соцсетях

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в беседе с ТАСС отметил важность общения с фанатами в соцсетях.

Волков отвечает своим подписчикам в Instagram, часто в шуточной форме.

"Я стараюсь отвечать не сразу, чтобы это было как-то обдуманно и остроумно, - сказал Волков. - И через какое-то время ответ приходит сам. Это не то чтобы развлечение, это коммуникация со своими подписчиками. Другие подписчики тоже читают, это поднимает интерес".

"Гораздо интереснее, когда происходит такого рода общение, хотя можно было бы игнорировать", - добавил боец.

Ближайший поединок боец проведет 30 октября на турнире UFC 267 против поляка Марчина Тыбуры.