"Зенит" условно наказали закрытием двух секторов за скандирования на матче со "Спартаком"

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" условно наказан закрытием двух секторов "Газпром-Арены" за скандирование ненормативной лексики на игре со "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Матч 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" 24 октября завершился победой хозяев со счетом 7:1.

"За скандирование ненормативной лексики футбольный клуб "Зенит" наказан на ближайший домашний матч закрытием секторов трибуны D 102-110 условно (сектора на вираже - прим. ТАСС). Испытательный срок - до конца сезона, штраф - 70 тыс.", - сказал Григорьянц.

Следующий домашний матч "Зенит" проведет 29 октября против "Динамо" в рамках 13-го тура чемпионата России.