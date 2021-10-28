В Госдуме призвали разобраться в ситуации с занижением оценок российским гимнасткам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Всероссийской федерации художественной гимнастики необходимо разобраться с занижением оценок российским спортсменкам на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду чемпионата мира в японском Китакюсю в упражнениях с лентой. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько, Арина Аверина заняла третье место. Аверины в ходе соревнований подавали протесты, которые были отклонены. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала судейство.

"Нужно серьезно и скрупулезно разобраться в происходящем, - сказал Свищев. - Прецедент уже был - на Олимпийских играх. Если после этого снова следуют подобные случаи, необходимо садиться и разговаривать с международной федерацией. Нужно провести собственное расследование причин, по которым судьи ставят нам заниженные оценки".

"Если дело в непрофессионализме - это один разговор, но если вопрос будет касаться отношения к нашим спортсменкам, стране - здесь нужно будет действовать более решительно. Так или иначе в этом нужно разобраться, чтобы впредь не допустить подобного отношения к нашим спортсменам", - добавил парламентарий.