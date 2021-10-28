{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по художественной гимнастике

В Госдуме призвали разобраться в ситуации с занижением оценок российским гимнасткам

Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что нужно провести разговор с международной федерацией на эту тему
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Всероссийской федерации художественной гимнастики необходимо разобраться с занижением оценок российским спортсменкам на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

На эту тему
Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде
Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду чемпионата мира в японском Китакюсю в упражнениях с лентой. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько, Арина Аверина заняла третье место. Аверины в ходе соревнований подавали протесты, которые были отклонены. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала судейство.

"Нужно серьезно и скрупулезно разобраться в происходящем, - сказал Свищев. - Прецедент уже был - на Олимпийских играх. Если после этого снова следуют подобные случаи, необходимо садиться и разговаривать с международной федерацией. Нужно провести собственное расследование причин, по которым судьи ставят нам заниженные оценки".

"Если дело в непрофессионализме - это один разговор, но если вопрос будет касаться отношения к нашим спортсменкам, стране - здесь нужно будет действовать более решительно. Так или иначе в этом нужно разобраться, чтобы впредь не допустить подобного отношения к нашим спортсменам", - добавил парламентарий.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичЧемпионат мира по художественной гимнастике
КХЛ
"Сибирь" обыграла ЦСКА и одержала четвертую победу подряд в КХЛ
Матч в Новосибирске завершился со счетом 1:0
"Сибирь" обыграла ЦСКА и одержала четвертую победу подряд в КХЛ
Читать полностью