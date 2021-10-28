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КХЛ

"Сибирь" обыграла ЦСКА и одержала четвертую победу подряд в КХЛ

Матч в Новосибирске завершился со счетом 1:0
Антон Красоткин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Антон Красоткин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 28 октября. Новосибирская "Сибирь" со счетом 1:0 обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 3 140 зрителей.

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Шайбу забросил нападающий Никита Коротков (49-я минута).

Нападающий "Сибири" Александр Шаров провел 300-й матч КХЛ в карьере.

"Сибирь" одержала четвертую победу подряд, последний раз новосибирская команда уступила 18 октября подольскому "Витязю" (2:5).

"Сибирь" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав после 23 матчей 21 очко. ЦСКА располагается на пятом месте на Западе, имея в активе 29 очков в 24 играх. В следующем матче новосибирская команда 1 ноября дома сыграет с "Йокеритом" (Хельсинки), ЦСКА 2 ноября примет екатеринбургский "Автомобилист".

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