"Калуге" засчитано техническое поражение в матче ФНЛ-2 из-за просроченных ПЦР-тестов

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Калуге" засчитано техническое поражение в матче Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 с "Сахалином". Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Матч проходил 22 октября и завершился гостевой победой "Калуги" со счетом 1:0.

"Калуге" нанесено поражение со счетом 3:0, результат матча аннулирован за нарушение санитарного регламента и за неправомерное участие игроков в матче в связи с просроченными ПЦР-тестами. "Калуга" посчитала время забора тестов правильным, но они ошиблись", - сказал Григорьянц.