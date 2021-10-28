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Футбол в России

"Калуге" засчитано техническое поражение в матче ФНЛ-2 из-за просроченных ПЦР-тестов

В игре против "Сахалина" был нарушен санитарный регламент турнира

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Калуге" засчитано техническое поражение в матче Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 с "Сахалином". Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Матч проходил 22 октября и завершился гостевой победой "Калуги" со счетом 1:0.

"Калуге" нанесено поражение со счетом 3:0, результат матча аннулирован за нарушение санитарного регламента и за неправомерное участие игроков в матче в связи с просроченными ПЦР-тестами. "Калуга" посчитала время забора тестов правильным, но они ошиблись", - сказал Григорьянц.

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