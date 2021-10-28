Боец Тухугов рассказал, против кого никогда не будет драться в UFC

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов не готов проводить поединки с любыми соперниками. Об этом он рассказал ТАСС.

Тухугов ближайший бой проведет на турнире UFC 267 в Абу-Даби против бразильца Рикардо Рамоса.

"Мы братья, одна нация. Как я могу драться? Пусть предлагают, но я скажу, что не буду драться ни с чеченцем, ни с ингушом, ни с дагестанцем. 70-80 человек в моей весовой категории в UFC", - сказал Тухугов.

"Даже если за пояс бой предложат с ними, я не подерусь", - добавил боец.