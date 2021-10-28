Боец Тухугов заявил, что допинговый скандал испортил ему лучшие годы карьеры

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов рассказал ТАСС, что допинговый скандал сильно повлиял на его карьеру.

"Это сильно испортило мне жизнь. Я сейчас понимаю, что это был пик - 26 лет. Я был в хорошей форме, была уверенность. Меня отстранили на два года, это был беспредел. Это был витамин, который я тогда купил", - сказал Тухугов.

"Мы тогда доказали, что этот витамин оказался подделкой. Я ждал, пока будут результаты экспертизы, и они сами ее сделали. Но почему-то меня отстранили на два года, а из-за той разборки еще на 12 месяцев отстранили. В итоге я не дрался три года и четыре месяца", - добавил боец.

Американское антидопинговое агентство (USADA) признало Тухугова виновным в употреблении остарина и дисквалифицировало на два года (с 26 сентября 2017 года). В январе 2019 года атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Тухугова на 12 месяцев и оштрафовала на $25 тыс. за участие в потасовке после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Тухугов ближайший бой проведет на турнире UFC 267 в Абу-Даби против бразильца Рикардо Рамоса. Боец готовился в команде бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Тухугову 30 лет. На его счету 19 побед, пять поражений и одна ничья в ММА.