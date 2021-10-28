Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Дениса Тена

ТАСС, 28 октября. Российский фигурист Петр Гуменник занимает первое место по итогам короткой программы на Мемориале Дениса Тена. Соревнования проходят в Нур-Султане.

Гуменник набрал 91,84 балла. Второе место занимает еще один российский фигурист Марк Кондратюк (84,79), третьим идет представитель Эстонии Михаил Селевко (78,80). Россиянин Андрей Мозалев - пятый (72,76). Произвольную программу спортсмены представят 30 октября.

Гуменнику 19 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Гуменник дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Спортсмен завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем пятого этапа Кубка России.

Кондратюку 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата страны. 24 сентября Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy и гарантировал России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

Соревнования проводятся в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене. Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом, Тен скончался в больнице от потери крови, ему было 25 лет.