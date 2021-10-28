Путин отметил недосягаемое для соперниц мастерство Дины Авериной на чемпионате мира

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю в упражнениях с булавами. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех - большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу", - приводятся в сообщении слова президента.

Глава государства пожелал гимнастке всего наилучшего.

В четверг Дина Аверина завоевала золото в упражнении с булавами и серебряную награду мирового первенства в упражнении с лентой. Она является серебряным призером Олимпиады в Токио и 16-кратной чемпионкой мира.

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.