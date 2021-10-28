"Металлург" обыграл "Ак Барс" и одержал пятую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 28 октября. Магнитогорский "Металлург" победил казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 1 423 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Брендан Лайпсик (34-я минута) и Джош Карри (37, 60), у проигравших отличился Никита Дыняк (42). "Металлург" в третий раз в сезоне обыграл "Ак Барс". Магнитогорский клуб победил в пятом матче КХЛ подряд, последний раз "Металлург" уступил 17 октября уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:5).

"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 23 матчах. "Ак Барс" идет на четвертой строчке, имея в активе 32 очка после 24 игр. В следующем матче команда из Магнитогорска 30 октября дома сыграет с подольским "Витязем", "Ак Барс" в тот же день в гостях встретится с челябинским "Трактором".

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома по буллитам обыграл хельсинкский "Йокерит" (2:1), казахстанский "Барыс" в гостях оказался сильнее "Адмирала" из Владивостока (4:1).