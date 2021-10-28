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ММА

Президент UFC Дэйна Уайт проведет встречу с российским блогером Хасбиком

Абсолютный бойцовский чемпионат планирует с блогером совместный проект

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт проведет встречу с российским блогером Хасбиком (Хасбуллой Магомедовым). Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.

"Мы встретимся с ним на этой неделе. Не знаю, будет ли он когда-нибудь выступать в UFC, но обязательно мы сделаем что-то совместное", - сказал Уайт.

В медиапространстве активно обсуждался возможный поединок Магомедова против блогера из Таджикистана Абдурозика. Рост Магомедова - 93 см, вес - 18 кг. Рост Абдурозика - 1 м, вес - 17 кг. Оба не являются профессиональными бойцами.

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