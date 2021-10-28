Футболист "Зенита" Азмун номинирован на премию лучшему игроку года по версии IFFHS

ТАСС, 28 октября. Иранский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун вошел в список номинантов на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Полный список опубликован на сайте организации.

В список номинантов вошли 32 футболиста, среди них нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский, нападающие французского ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе, нападающий испанского "Реала" Карим Бензема, нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах, полузащитник английского "Челси" Жоржиньо, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Имя победителя объявят в конце ноября 2021 года.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года, в составе команды он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок России. В текущем сезоне Азмун провел за "Зенит" 14 матчей во всех соревнованиях, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.