Гарпенлёв покинет пост тренера сборной Швеции по хоккею после чемпионата мира 2022 года

ТАСС, 28 октября. Юхан Гарпенлёв покинет пост главного тренера сборной Швеции по хоккею в мае 2022 года после чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

"Роль главного тренера "Тре крунур" - лучшая роль в шведском хоккее, даже несмотря на то, что условия работы во время пандемии были особенными. Сейчас у нас впереди захватывающий сезон, в котором будут Олимпийские игры и чемпионат мира. Я полностью сосредоточен на том, что мы вместе с командой будем делать в следующем сезоне", - сказал Гарпенлёв.

Гарпенлёву 53 года, с 2016 года он входил в тренерский штаб сборной Швеции, пост главного тренера он занял в 2019 году. В период работы специалиста в тренерском штабе шведы дважды становились чемпионами мира (2017, 2018). В 2021 году под его руководством команда заняла девятое место на мировом первенстве. В качестве игрока Гарпенлёв выступал за шведский клуб "Юргорден", а также за клубы Национальной хоккейной лиги ""Детройт", Сан-Хосе", "Флорида" и "Атланта". В составе сборной Швеции он выигрывал чемпионат мира в 1991 и 1992 годах.