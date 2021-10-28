Назаров рассказал, что дал игрокам "Сочи" установку подраться в игре КХЛ против "Спартака"

В четверг "Сочи" со счетом 3:1 обыграл "Спартак" в гостях. В первом периоде произошла драка между Балдаевым и Евенко, оба защитника в результате получили по пять минут штрафа.

"Это не импровизация, это задание на игру. Евенко, на мой взгляд, сильнейший [боец] в лиге, я попросил ребят. У нас много молодежи, Балдаев выполнил задачу, понятно, что у него шансов не было, я сказал ему попытаться уйти без потерь из этого боя. Не побоялся, пошел, молодец", - сказал Назаров.

Главный тренер "Спартака" Борис Миронов считает, что его команда уступила сопернику во всех компонентах игры. "Проиграли во всем, в чем только можно, но это очень хороший урок для нас - надо выходить настроенным на каждую игру вне зависимости от того, с кем играешь. Драки - это только моменты игры. Иногда обходится без этого, сегодня случилось, это игровой момент. Специально мы не настраивались, все было как обычно, только не донесли до ребят с утра, что нужно выходить и работать", - отметил специалист.