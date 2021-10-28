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КХЛ

Назаров рассказал, что дал игрокам "Сочи" установку подраться в игре КХЛ против "Спартака"

В итоге в первом периоде по пять минут штрафа за драку получили Виктор Балдаев и Олег Евенко
Олег Евенко ("Спартак") и Виктор Балдаев ("Сочи") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Олег Евенко ("Спартак") и Виктор Балдаев ("Сочи")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Драка защитника "Сочи" Виктора Балдаева с защитником московского "Спартака" Олегом Евенко в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была запланирована главным тренером сочинцев Андреем Назаровым. Об этом специалист рассказал журналистам.

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В четверг "Сочи" со счетом 3:1 обыграл "Спартак" в гостях. В первом периоде произошла драка между Балдаевым и Евенко, оба защитника в результате получили по пять минут штрафа.

"Это не импровизация, это задание на игру. Евенко, на мой взгляд, сильнейший [боец] в лиге, я попросил ребят. У нас много молодежи, Балдаев выполнил задачу, понятно, что у него шансов не было, я сказал ему попытаться уйти без потерь из этого боя. Не побоялся, пошел, молодец", - сказал Назаров.

Главный тренер "Спартака" Борис Миронов считает, что его команда уступила сопернику во всех компонентах игры. "Проиграли во всем, в чем только можно, но это очень хороший урок для нас - надо выходить настроенным на каждую игру вне зависимости от того, с кем играешь. Драки - это только моменты игры. Иногда обходится без этого, сегодня случилось, это игровой момент. Специально мы не настраивались, все было как обычно, только не донесли до ребят с утра, что нужно выходить и работать", - отметил специалист.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" с 26 очками в активе опустился на восьмое место, "Сочи" занимает 12-е место, набрав 18 очков.

В следующем матче "Спартак" в гостях встретится с ярославским "Локомотивом" 31 октября, "Сочи" днем ранее примет нижегородское "Торпедо".

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