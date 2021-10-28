Хоккеист "Сочи" Балдаев рассказал, что Назаров дал ему совет перед дракой с Евенко

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Сочи", известный в прошлом тафгай Андрей Назаров посоветовал защитнику клуба Виктору Балдаеву, как лучше вести драку против защитника "Спартака" Олега Евенко в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом игрок рассказал журналистам.

В четверг "Сочи" со счетом 3:1 обыграл "Спартак" в гостях. В первом периоде произошла драка между Балдаевым и Евенко, оба защитника в результате получили по пять минут штрафа.

"Назаров сказал, если будет момент, подраться [с Евенко], дал совет: подъехать поближе и схватиться. Он [Евенко] очень большой, схватиться не получилось, поэтому и проиграл, но ничего страшного, Олег - молодчик", - сказал Балдаев.

Евенко рассказал, что хоккеисты договорились подраться. "Чувствовалось, что это принципиальный матч, зная, как "Сочи" играет с приходом Назарова, думаю, можно было сделать ставку, что что-то такое произойдет. Я не планировал драться, но готовился, это не первая моя игра, так что я знаю, как действовать в таких ситуациях. Мы договорились обоюдно, он сам подъехал, у нас еще с прошлого сезона были стычки, поэтому было определенное взаимопонимание", - отметил защитник "Спартака".