Лидеры чемпионата России по футболу "Зенит" и "Динамо" встретятся в матче 13-го тура

ТАСС, 29 октября. Матчем лидеров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) - действующего чемпиона "Зенита" и московского "Динамо" - стартует 13-й тур чемпионата страны.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" и начнется в 19:00 мск. "Зенит" лидирует в таблице РПЛ, набрав по итогам 12 матчей 26 очков. "Динамо" идет вторым с 23 очками в активе.
"Зенит" после сверхуспешного матча прошлого тура со "Спартаком" (7:1) спокойно готовился дома к игре против бело-голубых, которые в среду проводили решающую игру элитного группового этапа Бетсити - Кубка России за право выйти в плей-офф. Подопечные Сандро Шварца обыграли на выезде "Оренбург" (3:0) и пробились в 1/8 финала турнира. При этом немецкий специалист не побоялся выставить на игру практически основной состав.
Против "Зенита" из-за травм не смогут сыграть полузащитник Даниил Лесовой и защитник Диего Лаксальт, под вопросом участие полузащитника Себастьяна Шиманьского, решение по которому будет принято в день игры. В Оренбурге ворота "Динамо" защищал Игорь Лещук, на "Газпром-Арене" его место займет Антон Шунин.
У "Зенита" под вопросом участие в игре полузащитника Малкома, который из-за травмы в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1) пропустил встречу со "Спартаком". Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду на то, что бразилец сможет сыграть в пятницу. Пропустит предстоящий матч из-за небольшого повреждения другой бразилец - Дуглас. Не сыграет и Далер Кузяев, который получил повреждение в игре с "Ювентусом".
Игру обслужит самый известный в Европе российский арбитр Сергей Карасев. Статистика последних матчей "Динамо" в Санкт-Петербурге выглядит гнетущей. С сентября 2014 года "Зенит" неизменно обыгрывал бело-голубых на своем поле.
Технические победы "Динамо"
В мае 2014 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил "Динамо" техническую победу над "Зенитом" со счетом 3:0. Это произошло после того, как 11 мая при счете 4:2 в пользу гостей за несколько минут до конца матча на стадионе "Петровский" несколько сотен фанатов "Зенита" подбежали к воротам "Динамо", а некоторые из болельщиков прорвались потом на поле. Один из них ударил защитника "Динамо" Владимира Граната, в результате чего у футболиста были диагностированы закрытая травма головы и сотрясение мозга.
Через несколько дней тот болельщик сам пришел в офис "Зенита" и извинился перед игроками и фанатами, а потом был взят под стражу. Тогда дело закончилось примирением сторон - потерпевшему хватило извинений.
Это не первый матч между командами, который закончился технической победой "Динамо". 17 ноября 2012 года игра на "Арене-Химки" была прервана на 37-й минуте после того, как петарда, пущенная с фанатского сектора, заполненного преимущественно болельщиками гостей, попала в Шунина. Вратарь получил ожог роговицы глаза, а матч был остановлен при счете 1:0 в пользу "Динамо".
В "Зените" отрицали, что петарда была пущена именно его болельщиками, и возложил ответственность за произошедшее на "Динамо", указав на то, что билеты на гостевой сектор продавались с нарушениями. Тогдашний гендиректор петербургского клуба Максим Митрофанов говорил, что в случае наказания клуба его акционеры могут задуматься о снятии команды с чемпионата. Позднее он признал, что сказал это на эмоциях, и отметил, что "Зенит" сниматься не собирается.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|30-15
|26
|2
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Локомотив
|12
|5
|6
|1
|17-11
|21
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Спартак
|12
|5
|2
|5
|14-17
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|12
|4
|4
|4
|16-14
|16
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9