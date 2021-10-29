Лидеры чемпионата России по футболу "Зенит" и "Динамо" встретятся в матче 13-го тура

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" и начнется в 19:00 мск. "Зенит" лидирует в таблице РПЛ, набрав по итогам 12 матчей 26 очков. "Динамо" идет вторым с 23 очками в активе.

"Зенит" после сверхуспешного матча прошлого тура со "Спартаком" (7:1) спокойно готовился дома к игре против бело-голубых, которые в среду проводили решающую игру элитного группового этапа Бетсити - Кубка России за право выйти в плей-офф. Подопечные Сандро Шварца обыграли на выезде "Оренбург" (3:0) и пробились в 1/8 финала турнира. При этом немецкий специалист не побоялся выставить на игру практически основной состав.

Против "Зенита" из-за травм не смогут сыграть полузащитник Даниил Лесовой и защитник Диего Лаксальт, под вопросом участие полузащитника Себастьяна Шиманьского, решение по которому будет принято в день игры. В Оренбурге ворота "Динамо" защищал Игорь Лещук, на "Газпром-Арене" его место займет Антон Шунин.

У "Зенита" под вопросом участие в игре полузащитника Малкома, который из-за травмы в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1) пропустил встречу со "Спартаком". Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду на то, что бразилец сможет сыграть в пятницу. Пропустит предстоящий матч из-за небольшого повреждения другой бразилец - Дуглас. Не сыграет и Далер Кузяев, который получил повреждение в игре с "Ювентусом".

Игру обслужит самый известный в Европе российский арбитр Сергей Карасев. Статистика последних матчей "Динамо" в Санкт-Петербурге выглядит гнетущей. С сентября 2014 года "Зенит" неизменно обыгрывал бело-голубых на своем поле.

Технические победы "Динамо"

В мае 2014 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил "Динамо" техническую победу над "Зенитом" со счетом 3:0. Это произошло после того, как 11 мая при счете 4:2 в пользу гостей за несколько минут до конца матча на стадионе "Петровский" несколько сотен фанатов "Зенита" подбежали к воротам "Динамо", а некоторые из болельщиков прорвались потом на поле. Один из них ударил защитника "Динамо" Владимира Граната, в результате чего у футболиста были диагностированы закрытая травма головы и сотрясение мозга.

Через несколько дней тот болельщик сам пришел в офис "Зенита" и извинился перед игроками и фанатами, а потом был взят под стражу. Тогда дело закончилось примирением сторон - потерпевшему хватило извинений.

Это не первый матч между командами, который закончился технической победой "Динамо". 17 ноября 2012 года игра на "Арене-Химки" была прервана на 37-й минуте после того, как петарда, пущенная с фанатского сектора, заполненного преимущественно болельщиками гостей, попала в Шунина. Вратарь получил ожог роговицы глаза, а матч был остановлен при счете 1:0 в пользу "Динамо".

В "Зените" отрицали, что петарда была пущена именно его болельщиками, и возложил ответственность за произошедшее на "Динамо", указав на то, что билеты на гостевой сектор продавались с нарушениями. Тогдашний гендиректор петербургского клуба Максим Митрофанов говорил, что в случае наказания клуба его акционеры могут задуматься о снятии команды с чемпионата. Позднее он признал, что сказал это на эмоциях, и отметил, что "Зенит" сниматься не собирается.