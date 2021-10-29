"Интер" готов продать футболиста Эриксена, так как ему запрещено тренироваться в Италии

ТАСС, 29 октября. Футбольный клуб "Интер" готов продать датского полузащитника Кристиана Эриксена, так как он не может тренироваться в Италии. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-службу команды.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

"После того, что произошло с Эриксеном на Евро, итальянские медицинские власти временно запретили ему заниматься спортом в этом сезоне, - говорится в заявлении "Интера". - Хотя его текущее состояние не соответствует итальянским требованиям по достижению спортивной формы, в других странах у него есть возможность возобновить соревновательную деятельность". Отмечается, что "Интер" готов рассмотреть возможность "продажи игрока в иностранную команду, где текущие условия позволят ему выступать".

Эриксену 29 лет, в составе "Интера" он стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.