Один из основоположников самбо. 115 лет назад родился Анатолий Харлампиев

ТАСС, 29 октября. Анатолий Харлампиев - один из создателей самбо, человек, посвятивший свою жизнь исследованиям в мире боевых искусств, сумевший собрать, классифицировать и применить свои знания для совершенствования вида спорта, - родился 115 лет назад в Смоленске. В какой-то степени судьба Харлампиева - внука известного кулачного бойца Георгия Харлампиева и сына "профессора бокса", тренера Аркадия Харлампиева - была предрешена. Оба они вложили в Анатолия богатый опыт и знания, уже с малых лет будущий основоположник самбо был погружен в спорт и даже выступал под куполом цирка. К 16 годам он вырос в серьезного борца и этому искусству посвятил всю свою жизнь, а также стал универсальным спортсменом, увлекавшимся, в том числе, фехтованием и альпинизмом.

Позже Харлампиев начал работать в "Красном Университете Трудящихся Востока" и "Обществе Строителей Международного Красного Стадиона" преподавателем физической культуры, выезжал в различные республики СССР, набираясь знаний в национальных единоборствах, систематизировал их. Владея этими знаниями и будучи не самым габаритным спортсменом (чуть тяжелее 70 кг), он мог одолевать тяжеловесов. Определяющими в развитии самбо можно считать знакомство и последующую дружбу Харлампиева с Василием Ощепковым, который был старше на 13 лет и дружил с его отцом. Ощепков в юном возрасте оказался в Японии, закончил легендарную школу дзюдо Кодокан, где преподавал сам основатель этого вида боевого искусства Дзигоро Кано. Ощепков умер в 1937 году в Бутырской тюрьме в возрасте 44 лет, год спустя самбо официально признали в СССР. В 1941 году Харлампиев ушел добровольцем на фронт, а вернувшись с войны, отмеченный множеством наград, продолжил свое дело - первый послевоенный чемпионат СССР по самбо прошел уже в 1947 году. Через два года вышла книга Харлампиева "Борьба самбо", а с 1958 года он стал преподавать в Московском энергетическом институте - из его группы вышло 70 мастеров спорта. В 1966 году борьба самбо была официально признана FILA - Международной федерацией борьбы (с 2014 года - Объединенный мир борьбы), в 1972 году в Риге состоялся первый чемпионат Европы по самбо, а в 1973 году в Тегеране - первый чемпионат мира.

Описание Во время занятий в секции самбо Анатолия Харлампиева, 1976 год © Вячеслав Ун Да-син/ТАСС