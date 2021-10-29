Первый гол Романова в сезоне НХЛ помог "Монреалю" обыграть "Сан-Хосе"

Шайбы забросили Майк Хоффман (13-я минута), Александр Романов (29), Брендан Галлагер (33), Джош Андерсон (58, в пустые ворота). Романов сделал первое результативное действие в нынешнем сезоне.

ТАСС, 29 октября. "Монреаль" в гостях со счетом 4:0 обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Монреаль" одержал две победы в восьми матчах, команда занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав четыре очка. "Сан-Хосе" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе (восемь очков).

Следующий матч "Монреаль" проведет 30 октября в гостях против "Лос-Анджелеса", "Сан-Хосе" 31 октября сыграет дома с "Виннипегом".

В других матчах игрового дня "Баффало" в овертайме победил "Анахайм" (4:3), "Филадельфия" переиграла "Ванкувер" (2:1), "Сиэтл" оказался сильнее "Миннесоты" (4:1), у проигравших одной голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов, "Виннипег" одолел "Лос-Анджелес" (3:2).