Порядка 20 000 человек участвуют в десятом Иерусалимском марафоне

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Около 20 000 бегунов зарегистрировались для участия в десятом Иерусалимском марафоне, который стартовал в пятницу. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan .

Пресс-служба израильского МИД отметила, что ежегодный марафон в Иерусалиме "вновь проходит после вынужденного перерыва" из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Девятый Иерусалимский марафон состоялся 14 марта 2019 года.

Соревнования в этом году проходят на шести дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 5 км, 1,7 км и 800 метров. В соответствии с действующими указаниями Минздрава Израиля старты разделены так, чтобы не образовывалось скоплений более 5 000 человек в одном месте. Маршруты проходят через центральную часть города, при входе в парки бегуны должны надевать защитные маски, но во время самого забега их ношение не является обязательным, так как это занятие спортом, отмечает радиостанция.

Впервые Иерусалимский марафон был проведен в 2010 году. До начала пандемии количество участников ежегодно возрастало. 20 000 бегунов пробежали Иерусалимский марафон в 2014 году, отметку в 30 000 мероприятие пересекло в 2017 году, в 2019 году в спортивном состязании приняли участие более 35 000 человек.