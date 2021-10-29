Халл: у Овечкина есть хорошие шансы догнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин занимает пятое место в списке лучших снайперов НХЛ, в активе россиянина 738 шайб. Халл располагается на четвертой строчке (741). Рекорд принадлежит Гретцки, забросившему 894 шайбы. Следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Не сказать, что я жду, когда Овечкин обойдет меня, но я знаю, что это скоро случится, это точно, - сказал Халл. - В любом случае я остаюсь пока в пятерке лучших, и это здорово. Пока Овечкин не обошел Гретцки, нельзя говорить, что он единственный в своем роде, но он из тех парней, кто умеет забивать. Я снимаю перед ним шляпу, это великий игрок".

"Здорово, что Овечкин до сих пор забрасывает так много шайб. Если он будет здоров, то сохранит хорошие шансы догнать Гретцки. Однако для меня мой друг Уэйн все равно останется величайшим игроком всех времен - на его счету больше передач (1 963), чем очков у любого другого игрока. Думаю, если Овечкин его обойдет, Гретцки этому обрадуется, так как он любит игру и понимает, что это будет хорошим событием для всего хоккея", - добавил Халл.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Халлу 57 лет, он выступал за "Калгари", "Сент-Луис", "Даллас", с которым выиграл Кубок Стэнли в 1999 году, "Детройт", в составе которого в 2002 году также становился обладателем главного трофея НХЛ, и "Финикс". Со сборной США Халл стал серебряным призером Олимпийских игр 2002 года и выиграл Кубок мира - 1996.