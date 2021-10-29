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ММА

Бой Исмагулов - Мустафаев на турнире UFC 267 отменен

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем у Исмагулова

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бой между россиянами Дамиром Исмагуловым и Магомедом Мустафаевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен. Об этом ТАСС сообщили в команде Мустафаева.

Исмагулов с трудом вышел на взвешивание перед боем, его фактически вели партнеры по команде. В итоге он превысил лимит категории (70,7 кг), показав вес 74,1 кг.

"Бой против Дамира Исмагулова отменен. У него возникли проблемы со здоровьем", - сказал собеседник агентства.

В команде Исмагулова уточнили, что проблемы возникли во время сгонки веса. Сейчас он чувствует себя лучше, угрозы здоровью нет.

Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября.

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