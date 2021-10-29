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Фигурное катание

Горшков: российские фигуристы не имеют проблем с получением виз в Японию на этап Гран-при

Соревнования пройдут в Токио с 12 по 14 ноября
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Проблем с получением японских виз для участия в этапе серии Гран-при у российских фигуристов нет. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Этап Гран-при в Токио пройдет с 12 по 14 ноября. В нем примут участие Макар Игнатов, Александр Самарин, Александра Трусова, Дарья Усачева (все - одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (все - парное катание), Софья Шевченко и Игорь Еременко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (все - танцы на льду).

"С визами в Японию все хорошо, билеты есть, все в порядке", - сказал Горшков.

Второй этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере с 29 по 31 октября.

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