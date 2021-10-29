"Газпром" продолжит финансировать футбольный клуб "Томь"

ТОМСК, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром" продолжит поддержку, в том числе финансовую, томского футбольного клуба "Томь" в ближайший год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации со ссылкой на губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который является президентом томского клуба.

В настоящее время у клуба один спонсор - "Газпром нефть", еще одного - "Роснефть" - "Томь" потеряла в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 млн рублей. Из-за задолженностей клуб имел финансовые проблемы, решить которые, как и погасить задолженность и проценты, удалось только в 2020 году. В 2021 году клуб получил на организацию работы от спонсора 563 млн рублей.

"Как президент футбольного клуба "Томь", могу порадовать команду и болельщиков: "Газпром" продолжит поддержку "Томи". Надеюсь, нас будет радовать результатами и команда", - приводятся в сообщении слова Жвачкина, сказанные после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Как пояснил ТАСС источник в окружении клуба, на работу клуба на год спонсор выделил более 400 млн рублей.

"Томь" занимает 12-е место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имея в активе 25 очков после 19 туров. В прошлом сезоне "Томь" финишировала 18-й и должна была вылететь из первенства, однако сохранила место в лиге, так как "Чайка" была переведена дивизионом ниже за организацию договорных матчей.