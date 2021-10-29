Россиянки выиграли групповое многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике

ТАСС, 29 октября. Сборная России по художественной гимнастике стала первой в групповом многоборье на чемпионате мира. Турнир проходит в японском Китакюсю.

Винер-Усманова назвала победу в групповом многоборье на чемпионате мира бальзамом на душу

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За команду выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) россиянки набрали 88,350 балла. Вторыми стали итальянки (86,000), третьими - гимнастки из Белоруссии (85,400).

Сборная России также завоевала золотую медаль, победив в командном первенстве. Для Дины Авериной это золото стало 17-м в карьере. Гимнастка повторила рекордное достижение Евгении Канаевой по числу золотых медалей на мировых первенствах.

Россиянки регулярно завоевывают золотые медали в групповом многоборье с 2015 года.

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.