Винер-Усманова назвала победу в групповом многоборье на чемпионате мира бальзамом на душу

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике является бальзамом на душу после последних неудач. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Россиянки выиграли золото в этой дисциплине в пятницу.

"Да, это бальзам на душу. Потому что очень здорово нас критиковали за то, что мы такие, но все лидеры сейчас куда-то делись - и команды Болгарии, и Израиля. Но сегодня наши девочки выступили блестяще", - сказала Винер-Усманова.

В составе сборной России в командном многоборье (упражнения с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) выступали Анастасия Близнюк, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева и Полина Орлова, которая никогда ранее не выступала в этой дисциплине.

"Она никогда не выступала ни на одном международном турнире в групповых упражнениях, личница, встала в двух упражнениях после травмы, все выдержала. Блестяще было сделано выступление с обручами на музыку "Руслан и Людмила". А "Половецкие пляски" сами за себя говорят: это женщины и мужчины в одном произведении из 2,5 минут. Великий [Игорь] Моисеев даже замедлял темп на этой музыке, когда ставил ее, а у нас такой темп, как это задумывал автор", - отметила Винер-Усманова.