{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по художественной гимнастике

Винер-Усманова назвала победу в групповом многоборье на чемпионате мира бальзамом на душу

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что россиянки в пятницу выступили блестяще
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике является бальзамом на душу после последних неудач. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

На эту тему
Винер-Усманова прокомментировала достижение Дины Авериной по победам на чемпионатах мира
Винер-Усманова прокомментировала достижение Дины Авериной по победам на чемпионатах мира

Россиянки выиграли золото в этой дисциплине в пятницу.

"Да, это бальзам на душу. Потому что очень здорово нас критиковали за то, что мы такие, но все лидеры сейчас куда-то делись - и команды Болгарии, и Израиля. Но сегодня наши девочки выступили блестяще", - сказала Винер-Усманова.

В составе сборной России в командном многоборье (упражнения с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) выступали Анастасия Близнюк, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева и Полина Орлова, которая никогда ранее не выступала в этой дисциплине.

"Она никогда не выступала ни на одном международном турнире в групповых упражнениях, личница, встала в двух упражнениях после травмы, все выдержала. Блестяще было сделано выступление с обручами на музыку "Руслан и Людмила". А "Половецкие пляски" сами за себя говорят: это женщины и мужчины в одном произведении из 2,5 минут. Великий [Игорь] Моисеев даже замедлял темп на этой музыке, когда ставил ее, а у нас такой темп, как это задумывал автор", - отметила Винер-Усманова.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЧемпионат мира по художественной гимнастике
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Россиянки выиграли медальный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике
Сборная России обеспечила досрочную победу, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награду
Россиянки выиграли медальный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике
Читать полностью