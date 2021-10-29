Винер-Усманова прокомментировала достижение Дины Авериной по победам на чемпионатах мира

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Придавать большое значение тому, что Дина Аверина выиграла 17-е золото чемпионата мира по художественной гимнастике и сравнялась по количеству побед с Евгенией Канаевой, сейчас не стоит. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова назвала победу в групповом многоборье на чемпионате мира бальзамом на душу

В пятницу сборная России по художественной гимнастике стала первой в групповом многоборье на чемпионате мира в Японии. Полученные баллы обеспечили сборной России победу в командном турнире. Для Дины Авериной это золото стало 17-м в карьере. Гимнастка повторила рекордное достижение Евгении Канаевой по числу золотых медалей на мировых первенствах.

"Это не какое-то значение, а статистика. У нее все еще впереди: и у Дины, и у Арины. Во всяком случае, впереди у них завтрашний день", - сказала Винер-Усманова.

В субботу на чемпионате мира пройдет индивидуальное многоборье, в котором выступят сестры Аверины.