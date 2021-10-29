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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Россиянки выиграли медальный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике

Сборная России обеспечила досрочную победу, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награду
Арина и Дина Аверины Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect
Описание
Арина и Дина Аверины
© Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

ТАСС, 29 октября. Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Турнир проходит в японском Китакюсю.

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В пятницу российские гимнастки победили в групповом многоборье. Набранные ими баллы также принесли сборной России победу в командном турнире.

В индивидуальных видах на турнире три золотые медали завоевала Дина Аверина (обруч, мяч, булавы), она стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд Евгении Канаевой по количеству побед на мировых первенствах.

Помимо пяти золотых медалей в активе российской команды три серебряные (мяч, булавы, лента) и одна бронзовая (лента) награда.

На турнире осталось разыграть три комплекта наград, одну - в личном многоборье, две - в командных соревнованиях (5 мячей, 3 обруча и 4 булавы). В упражнении с лентой победу одержала спортсменка из Белоруссии Алина Горносько, в активе белорусских спортсменок также одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третье место в общем зачете занимает итальянская команда (0-2-1).

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября. 30 октября состоится личное многоборье, 31 октября будут разыграны медали в командных упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами.

Чемпионат мира по художественной гимнастике - 2021
МестоКомандаЗолотоСереброБронзаИтог
1Россия5319
2Белоруссия1146
3Италия0213
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