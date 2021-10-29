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ATP

Рафаэль Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом

Соперником испанца стал Леонид Станиславский

ТАСС, 29 октября. Победитель 20 турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль сыграл с самым возрастным профессиональным теннисистом в мире 97-летним украинцем Леонидом Станиславским. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Станиславский родился 22 марта 1924 года в Харькове. В июле 2021 года украинец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной участник официальных теннисных турниров в возрастной категории старше 90 лет. На его счету бронзовая награда чемпионата Европы в Анталье в парном разряде среди спортсменов старше 80 лет. В рейтинге ITF он располагается на 31-й строчке в возрастной категории старше 90 лет.

Надалю 35 лет, на его счету 88 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, он занимает пятое место в мировом рейтинге. Также испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, кто смог победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.

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Надаль, РафаэльATP
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