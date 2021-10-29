Рафаэль Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом

ТАСС, 29 октября. Победитель 20 турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль сыграл с самым возрастным профессиональным теннисистом в мире 97-летним украинцем Леонидом Станиславским. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
Leonid Stanislavskyi @RafaelNadal— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021
At 97 years old, Leonid is recognised as the oldest competitive tennis player in the world. Recently, his dreams came true when he met his hero at the @rnadalacademy pic.twitter.com/Cmjv64iDlE
Станиславский родился 22 марта 1924 года в Харькове. В июле 2021 года украинец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной участник официальных теннисных турниров в возрастной категории старше 90 лет. На его счету бронзовая награда чемпионата Европы в Анталье в парном разряде среди спортсменов старше 80 лет. В рейтинге ITF он располагается на 31-й строчке в возрастной категории старше 90 лет.
Надалю 35 лет, на его счету 88 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, он занимает пятое место в мировом рейтинге. Также испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, кто смог победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.