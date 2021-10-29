Гончаренко поделилась ожиданиями от выступлений российских фигуристок на Гран-при Канады

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко надеется, что на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде Камила Валиева добавит в короткую программу тройной аксель с руками вверх, Елизавета Туктамышева покажет весь свой шарм, а Алена Косторная как следует разозлится сама на себя. Об этом Гончаренко рассказала ТАСС.

Второй этап серии стартует в Ванкувере в ночь на 30 октября.

"Нашей прекрасной, воздушной Камиле в Канаде нужно делать свое, не прыгать через голову, не добавлять что-то сверхъестественное, а накатывать стабильный вариант программы, который она уже показывала, - считает Гончаренко. - Хочется, чтобы в короткой программе она смогла сделать свой тройной аксель с руками наверх, когда ей это удается, это просто ах".

"От Лизы Туктамышевой буду ждать два ее тройных акселя и чистый прокат. Чтобы нигде не дала слабину, не экономила силы, не убирала ничего из своего набора элементов, добавила скорости и шарма, можно больше, меньше не нужно. У Лизы свой стиль, своя харизма", - отметила специалист.

"Алене Косторной могу пожелать встрепенуться, разозлиться на себя за то, что недоделывала в предыдущих прокатах, - сказала Гончаренко. - Надеюсь, она наконец прыгнет свой аксель, на него нужно идти, нужно уверенно делать хотя бы не два, хотя бы один и дальше катать свою программу, показывая прекрасную себя. Ее все любят, ее все поддерживают, нужно работать".

Короткую программу женщины представят 30 октября (04:45 мск), произвольную - 31 октября (05:30 мск).