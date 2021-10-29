Матч "Спартак-2" - "Торпедо" 31 октября пройдет в Домодедове

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч 20-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Спартаком-2" и "Торпедо" перенесен в Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

Игра 31 октября должна была пройти на домашней арене второй команды красно-белых в академии "Спартака" им. Ф. Черенкова. Однако после введения столичными властями периода нерабочих дней из-за коронавируса до 7 ноября Роспотребнадзор наложил запрет на проведение встречи.

Матч на стадионе в Домодедове, где также играют "Велес" и "Чертаново", начнется в 20:00 мск.

Согласно распоряжению властей Московской области этот матч, как и все спортивные мероприятия в регионе, пройдет без зрителей.