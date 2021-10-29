Тренер Гаджиев назвал мужественным поступок вступившегося за девушку Вагабова

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший тренер сборных СССР и России по футболу Гаджи Гаджиев охарактеризовал как мужественный и человечный поступок военнослужащего из Дагестана Шамиля Вагабова, который спас девушку от группы агрессивно настроенных лиц в Петербурге. Такое мнение тренер высказал ТАСС.

В пятницу Вагабов был награжден, благодарственное письмо молодому человеку вручили в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

"Это нормальный человеческий поступок, и кто бы его ни совершил, большая часть населения воспримет это как добрый, человечный, мужественный поступок. Конечно, если это совершает лицо, которое я знаю, дружу с ним, или мой земляк, то становится вдвойне приятно. В то же время, когда совершаются, наоборот, негативные действия, то становится вдвойне обидно", - сказал Гаджиев.

"Считаю, что у нас в Дагестане испокон веков мужество было самым главным качеством. Понятно, что мужчина должен быть смелым и желательно физически развитым. Сегодня критерии изменились в пользу ума и интеллигентности и такие мужественные вещи не так ценятся, как в недалеком прошлом. Про это надо напоминать, и мы должны помнить, сохранять традиции, что всегда было и на Руси, и в Дагестане - мужество считалось характеристикой, чрезвычайно важной для человека", - добавил он.

История в Санкт-Петербурге произошла в 2015 году: в новогодние праздники Шамиль Вагабов возвращался домой после встречи с друзьями. Проходя мимо парка, он обратил внимание на женский крик. Оказалось, что группа молодых людей напала на девушку, повалив ее на землю. Вагабов успел вступиться за нее, и жительница Петербурга почти не пострадала. Об инциденте не было известно до момента, пока сама девушка не рассказала о поступке молодого человека в соцсетях. Тогда его начали искать журналисты, но он отказывался общаться и комментировать произошедшее.

Вагабов проходит службу в Вооруженных силах РФ на территории Северного Кавказа, в 58-й общевойсковой армии. В свободное время он занимается грэпплингом - одним из видов единоборств.