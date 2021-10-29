Морозов и Колесников стали призерами на стометровке кролем на этапе Кубка мира в Казани

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Российский пловец Владимир Морозов занял второе место на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани, Климент Колесников стал третьим.

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Морозов преодолел дистанцию за 46,32 секунды, Колесников показал результат 46,35 секунды. Победу одержал австралийский пловец Кайл Чалмерс (44,84), установив мировой рекорд на короткой воде.

Раннее в пятницу Колесников стал вторым на дистанции 50 м на спине.

Морозову 29 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4х100 вольным стилем, в его активе по три серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, а также девять золотых медалей первенств Европы.

Колесникову 21 год, на Олимпиаде в Токио он завоевал серебро на дистанции 100 м на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Пловец является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80).

Этап в Казани является заключительным, четвертым в Кубке мира. Соревнования завершатся 30 октября.