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Шахматные турниры

Горячкина cыграла вничью в третьем туре мужского шахматного турнира Grand Swiss

Россиянка черными фигурами противостояла представителю Израиля Борису Гельфанду

ТАСС, 29 октября. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с представителем Израиля Борисом Гельфандом в третьем туре мужской сетки шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12.

Россиянка идет на 91-м месте в таблице с 1 очком. Лидирует представитель Франции Алиреза Фирузджа (3). Из россиян в десятку входят Павел Понкратов (2,5, третье место) и Евгений Наер (2,5, седьмое место).

В женской сетке после третьего тура лидирует китаянка Чжу Цзиньэр (2,5), Наталья Погонина (2,5) идет на второй позиции, Валентина Гунина (2,5) - на пятой, Александра Костенюк (2) - на 10-й.

Турнир завершится 7 ноября. Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс., женской - $125 тыс.

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Шахматные турниры
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