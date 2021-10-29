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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" обыграл испанскую "Басконию" в баскетбольной Евролиге

Встреча завершилась со счетом 83:54 в пользу российской команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл испанскую "Басконию" со счетом 83:54 в матче седьмого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Самым результативным игроком матча стал защитник "Зенита" Джордан Лойд, набравший 20 очков.

Петербургский клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице с четырьмя победами при трех поражениях. "Баскония" занимает 12-ю строчку, в активе испанской команды 3 победы.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с турецким клубом "Анадолу Эфес" 5 ноября.

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