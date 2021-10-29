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Футбол в России

Шварц: футболисты "Динамо" могли перевернуть игру с "Зенитом" во втором тайме

Главный тренер бело-голубых отметил, что его подопечным не хватало точных передач и хладнокровия
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" могли переломить ход встречи с "Зенитом", если бы играли более хладнокровно. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

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"К сожалению, у нас не получилось в первом тайме правильно войти в игру, в то же время мы пытались играть высоко и агрессивно. Не хватало точных передач и хладнокровия, - сказал Шварц. - Во втором тайме мы играли первым номером, взяли нити игры в свои руки, но не смогли реализовать свои шансы. Мы могли перевернуть игру, но пропустили два гола за три минуты, "Зенит" воспользовался своими шансами".

В следующем туре "Динамо" сыграет дома против "Краснодара" 6 ноября.

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