Шварц: футболисты "Динамо" могли перевернуть игру с "Зенитом" во втором тайме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" могли переломить ход встречи с "Зенитом", если бы играли более хладнокровно. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

В пятницу "Динамо" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги проиграло "Зениту" со счетом 1:4.

"К сожалению, у нас не получилось в первом тайме правильно войти в игру, в то же время мы пытались играть высоко и агрессивно. Не хватало точных передач и хладнокровия, - сказал Шварц. - Во втором тайме мы играли первым номером, взяли нити игры в свои руки, но не смогли реализовать свои шансы. Мы могли перевернуть игру, но пропустили два гола за три минуты, "Зенит" воспользовался своими шансами".

В следующем туре "Динамо" сыграет дома против "Краснодара" 6 ноября.