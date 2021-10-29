Семак прокомментировал бомбардирский рекорд Дзюбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал журналистам, что команда поздравила Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом в чемпионатах России по футболу.

В пятницу "Зенит" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги разгромил "Динамо" со счетом 4:1. Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола), на третьем месте находится Александр Кержаков (139).

"Артем установил тяжелое и непростое достижение, мы поздравили его в раздевалке", - сказал тренер.

По словам Семака, он опасался за настрой своей команды на матч после разгрома "Спартака" в предыдущем туре. "Сложно выдавать вновь эмоции, необходимые для победы, но ребята играли уверенно, и мы правильно отреагировали на предыдущий матч. Рад, что после пропущенного мяча смогли забить три и создать еще моменты, мы хорошо выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч. Мы порадуемся сегодняшней очень важной победе над нашим конкурентом, а завтра-послезавтра начнем готовиться к матчу с "Ювентусом", - отметил тренер.

В следующем туре РПЛ "Зенит" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября, до этого команда в Турине встретится с "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.