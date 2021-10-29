Александр Медведев: футболисты "Динамо" играли так, как им позволял "Зенит"

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Динамо" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" играли так, как им позволял соперник. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор чемпионов России Александр Медведев.

В пятницу "Зенит" в матче 13-го тура разгромил "Динамо" со счетом 4:1.

"Встречались лидеры нашего чемпионата, которых разделяли три очка. "Динамо" - очень амбициозная и молодая команда, имеет знающего, профессионального тренера, который не гонится за сиюминутным успехом, с такой командой всегда тяжело играть, - сказал Медведев. - Но "Зениту" удалось не только забить быстрый гол, но и создать достаточно моментов, которые, правда, не были реализованы в первом тайме. А после пенальти, связанного, подчеркну, с попаданием мяча в руку, у "Динамо" было, кажется, два очень опасных момента, которые они не реализовали".

"Динамо" играло хорошо, но с другой стороны, "Динамо" играло так, как позволил ему играть "Зенит". Что касается козырей, на которые "Динамо" рассчитывало, - быстрота, скорость своих молодых игроков, то тут стоит вспомнить поговорку, что быстрее мяча не пробежишь. Сделан очень важный шаг к чемпионскому титулу", - добавил Медведев.

Гендиректор отметил красоту забитых мячей. "Голы на заглядение. Особенно радует, как игроки обращаются с мячом, как они открываются, предлагают себя. Крупная победа со счетом 4:1 выглядит заслуженной, теперь команда будет готовиться к матчу с "Ювентусом", - сказал он.

"Зенит" сыграет в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" 2 ноября в Турине.