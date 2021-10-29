Гендиректор "Зенита" подчеркнул, что Дзюба является командным игроком

В пятницу "Зенит" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги разгромил "Динамо" со счетом 4:1. Дзюба, выйдя на замену во втором тайме, забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола).

"У нас много юбилеев - и 100 матчей за "Зенит" [Ярослава] Ракицкого, и рекорд Дзюбы. У нас чемпионат проходит уже 30 лет, это достижение Артема историческое, и те, кто может приблизиться к нему, отстают очень сильно, - сказал Медведев. - Можно выйти в старте и ничего не сделать, а можно выйти на 20 минут, забить и отдать, и команда выиграет. Артем - командный игрок, у нас никто не пыхтит, много играет или мало".