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Футбол во Франции

ПСЖ обыграл "Лилль" в матче чемпионата Франции. Месси заменили в перерыве

Встреча завершилась со счетом 2:1
Шека ("Лилль") и Неймар (ПСЖ) EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Шека ("Лилль") и Неймар (ПСЖ)
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 29 октября. "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 обыграл "Лилль" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

У ПСЖ отличились Маркиньос (74-я минута) и Анхель Ди Мария (89). В составе "Лилля" гол забил Джонатан Дэвид (30).

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси был заменен в перерыве на Мауро Икарди. Месси перешел в ПСЖ в августе, аргентинец провел за клуб восемь игр, в которых забил три гола.

Последний раз команды встречались 1 августа в матче за Суперкубок Франции, тогда "Лилль" одержал победу со счетом 1:0. В прошлом сезоне "Лилль" впервые за 10 лет стал чемпионом страны.

"Лилль" занимает 10-е место в турнирной таблице, команда набрала 15 очков. ПСЖ лидирует в чемпионате, подопечные Маурисио Почеттино набрали 31 очко. В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет с "Бордо" 6 ноября, до этого парижане в гостевом матче встретятся с "Лейпцигом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 3 ноября. "Лилль" 2 ноября в гостях сыграет с "Севильей" в Лиге чемпионов, в 14-м туре команда примет "Анже" 6 ноября.

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