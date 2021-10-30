Второй подряд разгром и рекорд Дзюбы. "Зенит" обыграл "Динамо" в премьер-лиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. "Зенит" дома обыграл "Динамо" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 4:1. Нападающий хозяев Артем Дзюба отметился голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
"Зенит" забил быстрый гол на 8-й минуте. Динамовцы сумели отыграться во втором тайме, но через десять минут получили два мяча с интервалом в три минуты. Окончательный счет установил защитник Ярослав Ракицкий на 85-й минуте.
Соперники не встречались с декабря прошлого года, когда также в Санкт-Петербурге хозяева взяли вверх со счетом 3:1. В предыдущем туре "Зенит" победил "Спартак" - 7:1. "Сложно выдавать вновь эмоции, необходимые для победы, но ребята играли уверенно, и мы правильно отреагировали на предыдущий матч. Рад, что после пропущенного мяча смогли забить три и создать еще моменты, мы хорошо выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч", - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
"Во втором тайме мы играли первым номером, взяли нити игры в свои руки, но не смогли реализовать свои шансы. Мы могли перевернуть игру, но пропустили два гола за три минуты, "Зенит" воспользовался своими шансами", - констатировал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.
"В "Зените" никто не пыхтит"
Артем Дзюба вышел на поле на 66-й минуте, уже на 69-й он забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, обойдя Олега Веретенникова. "Артем установил тяжелое и непростое достижение, мы поздравили его в раздевалке", - сказал Семак.
Украинец Ракицкий провел за "Зенит" 100-й матч. "У нас много юбилеев - и 100 матчей за "Зенит" Ракицкого, и рекорд Дзюбы. У нас чемпионат проходит уже 30 лет, это достижение Артема историческое, и те, кто может приблизиться к нему, отстают очень сильно, - сказал ТАСС гендиректор "Зенита" Александр Медведев. - Можно выйти в старте и ничего не сделать, а можно выйти на 20 минут, забить и отдать, и команда выиграет. Артем - командный игрок, у нас никто не пыхтит, много играет или мало".
"Динамо" играло хорошо, но с другой стороны, "Динамо" играло так, как позволил ему играть "Зенит". Что касается козырей, на которые "Динамо" рассчитывало, - быстрота, скорость своих молодых игроков, то тут стоит вспомнить поговорку, что быстрее мяча не пробежишь. Сделан очень важный шаг к чемпионскому титулу", - отметил Медведев.
"Зенит" оторвался от "Динамо" на шесть очков, бело-голубых в субботу со второго места могут потеснить ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар". Чемпионам уже во вторник предстоит провести игру четвертого тура Лиги чемпионов в Турине с "Ювентусом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Локомотив
|12
|5
|6
|1
|17-11
|21
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Спартак
|12
|5
|2
|5
|14-17
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|12
|4
|4
|4
|16-14
|16
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9