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Футбол в России

Второй подряд разгром и рекорд Дзюбы. "Зенит" обыграл "Динамо" в премьер-лиге

Петербургский клуб победил со счетом 4:1, Дзюба стал рекордсменом по голам в чемпионатах России
Артем Дзюба ("Зенит") и Роман Евгеньев ("Динамо") Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Артем Дзюба ("Зенит") и Роман Евгеньев ("Динамо")
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. "Зенит" дома обыграл "Динамо" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 4:1. Нападающий хозяев Артем Дзюба отметился голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

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"Зенит" забил быстрый гол на 8-й минуте. Динамовцы сумели отыграться во втором тайме, но через десять минут получили два мяча с интервалом в три минуты. Окончательный счет установил защитник Ярослав Ракицкий на 85-й минуте.

Соперники не встречались с декабря прошлого года, когда также в Санкт-Петербурге хозяева взяли вверх со счетом 3:1. В предыдущем туре "Зенит" победил "Спартак" - 7:1. "Сложно выдавать вновь эмоции, необходимые для победы, но ребята играли уверенно, и мы правильно отреагировали на предыдущий матч. Рад, что после пропущенного мяча смогли забить три и создать еще моменты, мы хорошо выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч", - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Во втором тайме мы играли первым номером, взяли нити игры в свои руки, но не смогли реализовать свои шансы. Мы могли перевернуть игру, но пропустили два гола за три минуты, "Зенит" воспользовался своими шансами", - констатировал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

"В "Зените" никто не пыхтит"

Артем Дзюба вышел на поле на 66-й минуте, уже на 69-й он забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, обойдя Олега Веретенникова. "Артем установил тяжелое и непростое достижение, мы поздравили его в раздевалке", - сказал Семак.

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Украинец Ракицкий провел за "Зенит" 100-й матч. "У нас много юбилеев - и 100 матчей за "Зенит" Ракицкого, и рекорд Дзюбы. У нас чемпионат проходит уже 30 лет, это достижение Артема историческое, и те, кто может приблизиться к нему, отстают очень сильно, - сказал ТАСС гендиректор "Зенита" Александр Медведев. - Можно выйти в старте и ничего не сделать, а можно выйти на 20 минут, забить и отдать, и команда выиграет. Артем - командный игрок, у нас никто не пыхтит, много играет или мало".

"Динамо" играло хорошо, но с другой стороны, "Динамо" играло так, как позволил ему играть "Зенит". Что касается козырей, на которые "Динамо" рассчитывало, - быстрота, скорость своих молодых игроков, то тут стоит вспомнить поговорку, что быстрее мяча не пробежишь. Сделан очень важный шаг к чемпионскому титулу", - отметил Медведев.

"Зенит" оторвался от "Динамо" на шесть очков, бело-голубых в субботу со второго места могут потеснить ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар". Чемпионам уже во вторник предстоит провести игру четвертого тура Лиги чемпионов в Турине с "Ювентусом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Динамо1372421-1623
3ЦСКА1272317-923
4Локомотив1256117-1121
5Краснодар1263322-1121
6Сочи1270518-1421
7Спартак1252514-1717
8Крылья Советов1251615-1616
9Рубин1244416-1416
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1242613-1914
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

 

Теги
Российский футболМедведев, Александр ИвановичСемак, Сергей БогдановичДзюба, Артем Сергеевич
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