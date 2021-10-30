Второй подряд разгром и рекорд Дзюбы. "Зенит" обыграл "Динамо" в премьер-лиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. "Зенит" дома обыграл "Динамо" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 4:1. Нападающий хозяев Артем Дзюба отметился голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

"Зенит" забил быстрый гол на 8-й минуте. Динамовцы сумели отыграться во втором тайме, но через десять минут получили два мяча с интервалом в три минуты. Окончательный счет установил защитник Ярослав Ракицкий на 85-й минуте.

Соперники не встречались с декабря прошлого года, когда также в Санкт-Петербурге хозяева взяли вверх со счетом 3:1. В предыдущем туре "Зенит" победил "Спартак" - 7:1. "Сложно выдавать вновь эмоции, необходимые для победы, но ребята играли уверенно, и мы правильно отреагировали на предыдущий матч. Рад, что после пропущенного мяча смогли забить три и создать еще моменты, мы хорошо выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч", - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Во втором тайме мы играли первым номером, взяли нити игры в свои руки, но не смогли реализовать свои шансы. Мы могли перевернуть игру, но пропустили два гола за три минуты, "Зенит" воспользовался своими шансами", - констатировал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

"В "Зените" никто не пыхтит"

Артем Дзюба вышел на поле на 66-й минуте, уже на 69-й он забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, обойдя Олега Веретенникова. "Артем установил тяжелое и непростое достижение, мы поздравили его в раздевалке", - сказал Семак.