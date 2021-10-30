ЦСКА и "Локомотив" в субботу проведут гостевые матчи 13-го тура РПЛ

ТАСС, 30 октября. ЦСКА и "Локомотив" по итогам матчей 13-го тура чемпионата России по футболу могут обойти идущее на втором месте "Динамо", которое в пятницу крупно уступило "Зениту". 30 октября армейцы сыграют в гостях против казанского "Рубина", железнодорожники на выезде встретятся с "Нижним Новгородом".

В Казани впервые в качестве главных тренеров встретятся Алексей Березуцкий и Леонид Слуцкий. Березуцкий семь лет выступал в ЦСКА под руководством Слуцкого, вместе они взяли три чемпионских титула, а также играли в плей-офф Лиги чемпионов. После этого бывший защитник год помогал Слуцкому в нидерландском "Витессе". "Рубин" при Слуцком пока не проигрывал армейцам, однако сейчас казанцы не могут выиграть в пяти турах подряд. Армейцы же последнее поражение потерпели еще в конце августа от "Зенита" (0:1).

Число болельщиков, допущенных на матч в Казани, несмотря на нерабочие дни в Татарстане, не изменится. Власти согласовали 30-процентную вместимость "Ак Барс - Арены" с обязательным наличием у болельщиков QR-кодов. Армейцы во вторник играли заключительный матч элитного группового раунда Бетсити - Кубка России в Липецке против местного "Металлурга", куда не поехали Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Антон Заболотный. Это позволило полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву впервые выйти на поле с капитанской повязкой, которая принадлежит Акинфееву.

Матч "Нижний Новгород" - "Локомотив" примечателен тем, что главный тренер волжан Александр Кержаков провел последний матч в своей карьере против железнодорожников. "Локомотив" постарается в Нижнем Новгороде одержать вторую выездную победу в сезоне - три очка в гостях железнодорожники набрали только на "ВЭБ-Арене" в матче второго тура против ЦСКА (2:1). За железнодорожников из-за перебора желтых карточек не сыграет центральный защитник Пабло. У команды Кержакова по той же причине матч пропустит защитник Кирилл Гоцюк.

Первый матч Кафанова

"Ростов" впервые приедет в гости к "Спартаку" после ухода из команды нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина. Под его руководством южане выиграли три предыдущие встречи против красно-белых в Москве (1:0, 4:1, 1:0). Перед игрой руководство "Спартака" провело встречу с представителями фанатских объединений. В пресс-службе клуба отметили, что "разговор вышел откровенным".

Игра в Москве покажет, насколько высок кредит доверия у главного тренера команды Руя Витории к Николаю Рассказову, который в матче прошлого тура против "Зенита" (1:7) неудачно заменил в центре обороны дисквалифицированного Самуэля Жиго. Игру против "Ростова" пропустит удаленный в Санкт-Петербурге Максимилиано Кофрие.

Игра на "Открытие Банк - Арене" станет первой для нового главного тренера ростовчан Виталия Кафанова. О назначении помощника Карпина в сборной России было объявлено на этой неделе, специалист готовил основную часть игроков команды, не поехав в Москву на игру Кубка России с "Торпедо", которая ничего не решала.

В другом матче дня "Краснодар" примет "Крылья Советов". Южане не проигрывают в чемпионате уже семь матчей подряд. Однако они вылетели из Кубка России, уступив землякам из "Кубани" (0:3). У "Крыльев Советов" из-за перебора карточек не сыграет защитник Сильвие Бегич.