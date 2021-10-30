Турнир UFC 267 с участием 12 российских бойцов пройдет в субботу в Абу-Даби

ТАСС, 30 октября. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет 30 октября в Абу-Даби. В поединке за титул временного чемпиона в легчайшем весе встретятся россиянин Петр Ян и американец Кори Сэндхаген.

Изначально соперником Яна должен был стать американец Алджамейн Стерлинг, однако он отказался от боя из-за проблем со здоровьем.

Возглавит турнир титульный бой действующего чемпиона в полутяжелом дивизионе Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. Также в Абу-Даби пройдут бои Ислам Махачев - Дэн Хукер, Александр Волков - Марчин Тыбура. Всего на турнире выступит 12 россиян.

Помимо этого, в клетку после длительного перерыва вернется представляющий Швецию уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который не выступал с сентября 2020 года. Он перенес коронавирус, который вызвал осложнения. Боец даже заявлял о том, что может завершить карьеру, но вскоре изменил свое решение.

Абу-Даби стал точкой притяжения UFC во время пандемии, когда в других странах было ограничено проведение массовых спортивных мероприятий. Организация открыла в эмирате "Бойцовский остров", где уже состоялось несколько турниров. Именно там свой последний бой в карьере провел бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.