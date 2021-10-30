Фигуристка Валиева сказала, что будет счастлива попасть на Игры, но живет сегодняшним днем

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева была бы счастлива выступить на Олимпиаде в Пекине, однако старается не думать об этом и жить настоящим моментом. Об этом ученица Этери Тутберидзе рассказала журналистам после выступления с короткой программой на втором этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере.

Валиева включила в свою программу тройной аксель с руками наверх, за который получила надбавку почти в два балла, успешно справилась с прыжковым набором из тройного флипа, каскада из тройного лутца и тройного тулупа, а также сделала все элементы на самый высокий, четвертый уровень. За прокат короткой программы россиянка получила 84,19 балла, она лидирует перед произвольной программой.

"Я счастлива, потому что сделала сегодня все, что могла, - сказала Валиева. - Сначала я нервничала, но когда вышла на лед, почувствовала счастье от того, что я здесь. Понимаю [что год олимпийский], но не думаю об этом, живу моментом, пробую отобраться на Игры, я буду счастлива, если попаду туда".