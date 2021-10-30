Королевы трикселей. Валиева, Туктамышева и Косторная лидируют на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 30 октября. Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная лидируют по итогам короткой программы на втором этапе серии Гран-при, стартовавшем в ночь на 30 октября в канадском Ванкувере.

Меньше месяца назад девушки в том же порядке заняли призовые места на турнире серии "Челленджер" в финском Эспоо. Первой стала 15-летняя дебютантка Валиева, второй - Туктамышева, третьей - Косторная. Но тройной аксель в короткой программе тогда сделала лишь 24-летняя Туктамышева, у Валиевой прыжок не получился, Косторная ограничилась двойным. На этот раз все три девушки включили сложный элемент в свои короткие программы и, к радости российских болельщиков, успешно справились с поставленной задачей, разве что приземление Косторной с прыжка было неидеальным. Но куда важнее, что спортсменка вернула важный прыжок в свой арсенал, хочется верить, что в ее новой программе "Нью-Йорк, Нью-Йорк" он снова будет блистать, как и прежде.

Стоит отметить, что россиянки были не единственными, кто штурмовал тройной аксель в Канаде. Он, хоть и с помаркой, удался американке Алисе Лью, которая идет четвертой. Дебютантка Гран-при Валиева набрала 84,19 балла, Туктамышева - 81,24, Косторная - 75,58, в активе Лью 73,63 балла. Произвольную программу одиночницы представят 31 октября, россиянки выйдут на лед последними, турнир одиночниц своим выступлением завершит Валиева.

Короткой программой ученица Этери Тутберидзе довольна. Как сообщила Валиева журналистам после выступления, она сделала все, на что была способна в данный момент. На вопрос о планах на Олимпийские игры в Пекине юная спортсменка ответила: "Не думаю об этом, я живу моментом, пробую отобраться на Игры, буду счастлива, если попаду туда".

Туктамышева отметила, что выступала не в лучшем состоянии из-за длительного перелета. "Учусь кататься при других обстоятельствах. Мое тело был не в восторге от того, что я сегодня что-то делала, ощущался джетлаг. Завтра я буду более энергичной", - сказала Туктамышева.

"Рада, что удалось сделать хотя бы часть элементов, - заявила Косторная. - Завтра я сосредоточусь на каждом из них".

Чен исправляет ошибки

По итогам короткой программы у мужчин лидирует бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира американец Натан Чен (106,72), вторым идет его соотечественник Джейсон Браун (94,00), третьим - представитель Канады Киган Мессинг (93,28). Лучшим из российских одиночников пока является Макар Игнатов, занимающий четвертое место с 89,79 балла. Пятый - Евгений Семененко (87,71), Александр Самарин располагается на восьмом месте (78,55).