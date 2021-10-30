Кузьмину вернули в кандидаты на пост главы техкома Международной федерации гимнастики

ТАСС, 30 октября. Россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в число кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике. Об этом сообщается на сайте FIG.

19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что кандидатура Кузьминой была снята. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября.

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

Кузьмина оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.